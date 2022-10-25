Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу "Селтика" коэффициент 1,72, на ничью дают 3,90, а на выигрыш "Шахтера" – 4,50.

"Шахтер" в 5-м туре встретится с "Селтиком" в Глазго. После 4 туров украинский клуб имеет 5 очков и занимает в группе F третье место. Шотландцы с одним пунктом на четвертой позиции.

"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 6 очками – второй. В 5-м туре немцы сыграют против испанцев на своем поле.

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов.

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