Букмекеры дали категорический прогноз на матч "Бенфика" – "Динамо" в Лиге чемпионов
Букмекеры считают киевское "Динамо" аутсайдером в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы принимают ставки на победу "Бенфики" с коэффициентом 1,33, на ничью предлагают 5,75, а на выигрыш "Динамо" дают 8,00.
В выход киевлян на групповой раунд по итогам двух матчей букмекеры не верят – 30.00. В попадании в основной раунд ЛЧ лиссабонцев они уверены и вообще перестали принимать ставки на это событие.
- 17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.
- 22 августа стало известно, что полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не сыграет против "Бенфики" из-за травмы.
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