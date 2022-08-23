Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы принимают ставки на победу "Бенфики" с коэффициентом 1,33, на ничью предлагают 5,75, а на выигрыш "Динамо" дают 8,00.

В выход киевлян на групповой раунд по итогам двух матчей букмекеры не верят – 30.00. В попадании в основной раунд ЛЧ лиссабонцев они уверены и вообще перестали принимать ставки на это событие.

17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

22 августа стало известно, что полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не сыграет против "Бенфики" из-за травмы.

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