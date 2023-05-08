Фото выложил Букингемский дворец в Twitter.

На снимке Чарльз III сидит на троне в короне и королевской мантии и держит суверен и скипетр.

"Первый официальный портрет Его Величества Короля после его коронации 6 мая", - говорится в комментарии к фото.

Сразу после этого Чарльз III обнародовал совместное фото с королевой-консорт Камилой и поблагодарил всех, кто принял участие в праздновании коронации.

Автором работ стал королевский фотограф Уго Бернанд.