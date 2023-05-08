Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет Чарльза III после коронации
Букингемский дворец обнародовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации
Фото выложил Букингемский дворец в Twitter.
На снимке Чарльз III сидит на троне в короне и королевской мантии и держит суверен и скипетр.
"Первый официальный портрет Его Величества Короля после его коронации 6 мая", - говорится в комментарии к фото.
Сразу после этого Чарльз III обнародовал совместное фото с королевой-консорт Камилой и поблагодарил всех, кто принял участие в праздновании коронации.
Автором работ стал королевский фотограф Уго Бернанд.
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6 мая состоялась коронация нового монарха Великобритании Чарльза III.
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