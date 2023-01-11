"Буки", Грузия и друзья. Что не так в отказе Тбилиси победить рашистов

Сразу сделаю дисклеймер, что это не попытка посеять вражду против грузин. Это история об официальной позиции власти, когда от того, выиграет Украина или нет, будет зависеть и будущее Грузии. Итак, Грузия отказалась передать Украине комплексы "Бук" и системы "Javelin". Минобороны Грузии обосновало отказ вернуть нам зенитные комплексы, переданные в 2008 году, тем, что это "было куплено за госсредства, а не подарено".

С одной стороны, отговорка вполне могла прокатить, если бы не несколько интересных кейсов, когда разные страны, которые не были в очень тесных отношениях, начали передавать нам технику и оружие абсолютно бесплатно.

Есть страна Северная Македония. В августе прошлого года она подарила Украине 4 штурмовика Су-25. Эти самолеты были куплены Северной Македонией у Украины в 2001 году во время беспорядков албанских сепаратистов в стране, но с 2004 года находились на хранении. Фиксируем: самолеты тоже были куплены на государственные средства, но македонцы решили помочь закрыть нам небо.

История номер два. На днях стало известно, что в чешских цехах, кроме 90 танков из Польши, ремонтируются еще 30 Т-72 из Марокко. А портал "Милитарный" обнародовал, что переданные нам французские CAESAR были ранее предназначены для Марокко. Но они согласились отщипнуть там из заказа на 36 единиц для себя.

Греция заявила, что готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины. В целом же передала БМП советского образца нам уже больше, чем должна была по контракту. Хотя, собственно, не является нашим близким другом. Да и имеет свои тревоги в виде Турции, которая изредка выражает претензии, что на греческих островах Эгейского моря "слишком много военных".

Маленькая Словения в первую неделю войны отправила нам самолеты помощи со шлемами, бронежилетами, винтовками. До июня выгребала со складов техники все, что имела. А их тогдашний премьер Янез Янша вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, вице-премьером Польши Ярославом Качинским 15 марта, несмотря на угрозы собственной безопасности, приехали в Киев лично поддержать Зеленского. Нашему президенту и государству были нужны эти плечи друзей.

К чему я? США и наши стратегические партнеры уже напрямую предупреждают всех, кто не определился, стесняется "оскорбить Путина" или банально жалеет передать нам что-нибудь из своих запасов: Украина должна выиграть. Если вы не помогаете украинцам, вы рискуете оказаться за "железным занавесом". И, к сожалению, Грузия, которая политически очень слабо поддерживает нас в нашей войне на выживание, рискует остаться под трупом России дальше. А учитывая количество россиян, причем россиян с деньгами, которые приехали в Батуми и Тбилиси и уже диктуют правила местным, может вполне случиться так, что вскоре эти российские беженцы заявят право на свой русский язык в детском саду, школе и университете — и по сути станут анклавом внутри суверенного государства.

Когда минобороны Грузии обнародовало заявление о "буках", нашлось немало защитников правительства Иванишвили, что, дескать, у "них столица в 40 километрах от российской границы — им больше нужно". А скажите, пожалуйста, когда россияне целенаправленно обрушивают наш второй по важности и богатствам город Харьков, который рядом с границей – это нормально? А когда к обеду 24 февраля российские оккупационные войска уже были в пригороде Киева — и пришли они с территории Беларуси — это было безопасно? А когда Киев от российских ракет и иранских "шахедов" вынужден прикрывать зоопарк из NASAMS, IRIS-T, Crotale и зенитных САУ Gepard – это легко? А когда рашисты в один день поливают артой спальные кварталы Херсона и пожарное отделение, чтобы некому было тушить пожары, это ведь тоже непросто?

Скриншот заявления минобороны Грузии

Но вернемся в 2008 год к "букам" и разложим, почему официальная позиция Тбилиси — это просто яд.

8 августа 2008 г. Россия после ряда провокаций в Южной Осетии начала полномасштабное вторжение в Грузию, в результате которого страна потеряла контроль над двумя своими регионами, Южной Осетией и Абхазией. РФ наносила удары по грузинским городам Сенаки, Поти, Гори и другим. В то время президент Украины Виктор Ющенко думал, как помочь Грузии и своему куму Михо Саакашвили. Помощь пришла в виде зенитных установок, группы украинских профи и спецназовцев ГУР МО. Именно они спасали Грузию от капитуляции.

Фото из общедоступных источников

Вот прямая речь Михо Саакашвили из интервью 2016 года о ходе войны:

"В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам передала ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения. Они (российская авиация, — ред.) не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы "Бук" и "Оса", несколько боевых комплектов к каждой системе, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал".

Экс-президент сказал, что "помощь украинцев помогла Грузии сохранить независимость".

Михеил Саакашвили. Фото из общедоступных источников

Кроме передачи оружия Грузии, Виктор Ющенко 12 августа прилетел поддержать страну лично. 12 августа 2008 года он выступил на митинге в Тбилиси: "Мы сегодня сюда приехали сказать вам такие слова: Грузия — наш друг. Грузины — наши друзья. Сегодня здесь в самые трудные времена для Грузии мы говорим, что вы имеете право на свободу, право на независимость". А что было с грузинскими чиновниками? Я помню, как в апреле-мае в изуродованную Бучу и Ирпень приехали все кто только мог. А на приглашение грузинским властям Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии объяснил, что мы не едем в Бучу, потому что "мы и так достаточно помогаем, зато слышим обвинения, что принимаем у себя россиян".

Можно объяснить такое поведение грузинского правительства хитроумной геополитикой. Дескать, это грузины так лавируют, чтобы Россия на них не напала. Но Грузии, которая уже подвергалась территориальным посягательствам, очень важна победа Украины. Иначе там даже войны не будет – ее просто проглотят. И стоит заметить, что наши шепетовские специалисты "буков" уже не приедут спасать небо над Тбилиси.

В 2008 году я была парламентским корреспондентом и освещала вопрос того, как парламент, правительство и общество реагировали на необходимость помощи Грузии. Виктору Ющенко единоличное решение поддержать грузинский народ стоило рейтингов, единства в коалиции, окончательного развала отношений с Юлией Тимошенко. И раздрая в обществе. Этим фоном очень умело воспользовались пророссийские силы и Виктор Янукович, чтобы выиграть выборы 2010 года. Уже во времена этого беглеца против Ющенко по указанию РФ возбуждалось уголовное дело за передачу "буков" Грузии. К слову, когда Саакашвили комментировал отказ правительства передать оружие Украине назад, он отметил, что "буки" были куплены по минимальной стоимости". Поэтому поверьте, в теории — мы даже в условиях войны могли бы выкупить "буки" обратно по тем же чекам.

Неплохо напомнить, что ФСБ России устроило в последующие годы настоящую охоту за украинскими военными и инструкторами, спасавшими Тбилиси в 2008 году. "Нас вывозил американский спецназ домой", - рассказал о тех днях наш зенитчик, который сейчас защищает небо над Севером Украины. Но не всем так повезло. Особенно Путина разозлил сбитый бомбардировщик Ту-22. Группой, которая сбивала эту дорогую игрушку, руководил бывший офицер военного подразделения спецназначения Иван Мамчур. Осенью 2016 года ветеран АТО на Востоке работал ответственным за охрану ривненского СИЗО. В сентябре 2016 года его показательно убили. Наемный киллер выстрелил в Мамчура 8 раз и еще несколько раз ударил пистолетом по голове. Суд установил, что ранее дважды судимый Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве и по приказу застрелил Мамчура. Издание New York Times сообщило, что он находился в расстрельном списке за спасение независимости Грузии.

Морали не будет. Наша война будет продолжаться долго. Усилиями всех друзей на свете мы формируем ударный кулак и выбьем оккупантов из нашей земли. Жаль, что вместо символической вооруженной помощи мы слышим от Грузии отказы и оскорбления, что им не дали статус кандидата в ЕС. Но каждая власть – это выбор собственного народа. И пусть грузины задумаются, кто является их лицом и почему эти символы неровно дышат на Москву.