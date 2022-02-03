"Бухарестская девятка" готовит решение об оборонной и экономической помощи Украине на фоне усиленной агрессии РФ

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Ряд членов "Бухарестской девятки" НАТО проинформировали, что по запросу нашего государства готовит решения, которые помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины", - говорится в сообщении.

Во время встречи все участники скоординировали шаги по противодействию агрессии РФ и ее сдерживанию и договорились, что для этого будут действовать в сферах политики, экономики и безопасности.

В пресс-службе отмечают, что Кулеба проинформировал представителей "Бухарестской девятки" о ситуации с концентрацией российских войск у украинской границы и на временно оккупированных территориях. Все стороны пришли к соглашению о том, что угроза РФ является не только для Украины, но и для всего евроатлантического пространства.

"Страны "Бухарестской девятки" слишком хорошо знают, что такое "сферы влияния", поскольку находились под советской оккупацией в прошлом. Сегодня в наших общих интересах приложить максимум усилий, чтобы не дать России вернуть сферы влияния в современной Европе. Наше единство и жесткость позиций способна защитить безопасность в Европе", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, инициативу в дискуссиях по безопасности в Европе следует перехватить евроатлантическому сообществу.



В МИД напоминают, что "Бухарестская девятка" – это международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. Ее членами являются страны Восточного фланга НАТО, а именно Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.