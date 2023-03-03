Сегодня глава комитета по вопросам обороны в немецком бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что эксканцлер Ангела Меркель виновата в том, что Россия развязала войну в Украине. Сделала это категорически, рассказав двум немецким телеканалам свой взгляд на поведение ФРГ и Франции в далеком 2008 году, когда в Бухаресте, на саммите Североатлантического альянса Киев имел все шансы стать членом НАТО. Но не стал, потому что Меркель, — влиятельная лидер и "объединительница Европы", — решила, что рано.

Вот почему, считает Штрак-Циммерманн, теперь Германии следует "переписать историю Ангелы Меркель, особенно историю последних лет и полных просчетов".

Меркель не только помешала Украине избежать многих проблем в отношениях с агрессивным соседом. Она, собственно, не отказалась от своей линии и после того, как Путин в 2014-м аннексировал Крым и фактически оккупировал Донбасс.

История, конечно, не слишком презентативна. Меркель не только помешала Украине избежать многих проблем в отношениях с агрессивным соседом. Она, собственно, не отказалась от своей линии и после того, как Путин в 2014-м аннексировал Крым и фактически оккупировал Донбасс. И должен сказать, что "логика Меркель" присутствует во многих публичных жестах немецкого руководства – начиная от печально известной формулы Штайнмайера и заканчивая последними странными заявлениями Олафа Шольца.

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Я уже не раз и не дважды писал о мотивах эксканцлера и причинах ее "непостижимой" на взгляд русофилии. И должен в очередной раз подчеркнуть, что здесь совсем не идет речь о выдуманном экспертами-фантастами "комплексе вины немцев" перед Москвой за Вторую мировую войну. Романтики в политике – явление редкое и не живучее. Если Меркель и вспоминала когда-то о той далекой войне, то это только играло на руку ее "другу Владимиру" - то есть Путину - в его не менее экзотической политике "победобесия", которая, среди прочего, привела к февральскому вторжению 2022 года.

Если Меркель и вспоминала когда-то о той далекой войне, то это только играло на руку ее "вторую Владимиру" - то есть Путину - в его не менее экзотической политике "победобесия", которая, среди прочего, привела к февральскому вторжению 2022 года

Когда откроют все архивы германской Штази и российского КГБ-ФСБ, то мы, пожалуй, ответим на вопрос, почему отец будущего канцлера Горст Каснер, пастор одной из протестантских конфессий, вдруг решил эмигрировать из ФРГ в коммунистическую и атеистическую ГДР. И не повлияло ли это на мировоззрение юнгфрау Ангелы, с раннего возраста приверженной идеям коммунизма? В конце концов, мы узнаем и о роли тогдашнего неприметного "разведчика" Путина, который в сумерки СССР работал в Восточной Германии по линии внешней разведки под руководством Лазаря Матвеева. Не пересеклись ли тогда пути "Моли" и Меркель? Конечно, совершенно случайно…

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До последнего Меркель защищала Россию, невзирая на очевидную игру "друга Володи" против западной цивилизации. И когда говорят, что немцами руководил исключительно меркантильный интерес (энергоносители, Газпром, Северные потоки), то, пожалуй, это лишь часть правды. Сколько бы Меркель не признавала своих ошибок в должности канцлера, как вот, выжатое с большим усилием признание в том, что ПП-2 был среди аргументов Путина в пользу полномасштабного вторжения, она никогда не скажет правды о том, что, собственно, побудило ее быть фактически марионеткой кремлевского диктатора.

Я думаю, что Путин держал и держит "тяжеловеску" европейского помоста на крепком крючке, как, к слову, и ее предшественника Герхарда Шредера. И термин "шредеризация европейской политики" в конце концов приобретет свой подлинный смысл. Эти люди были завербованы КГБ-ФСБ, были агентами их влияния, послушными исполнителями хитроумных спецопераций

Я думаю, что Путин держал и держит "тяжеловеску" европейского помоста на крепком крючке, как, к слову, и ее предшественника Герхарда Шредера. И термин "шредеризация европейской политики" в конце концов приобретет свой подлинный смысл. Эти люди были завербованы КГБ-ФСБ, являлись агентами их влияния, послушными исполнителями хитроумных спецопераций.

Так случилось и в Бухаресте, где Меркель пришлось поставить на кон свое реноме и, возможно, политическую карьеру, лишь бы Украина не получила там ПДЧ.

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Метастазы "меркелизации" мы видим до сих пор. Удивляемся, как Олаф Шольц со скрипом, чтобы не потерять лицо, дает Украине оружие, но время от времени заводит старую песенку на новый лад. США вместе с союзниками решили, что Россия должна проиграть в этой войне на поле боя, и среди этих союзников был и герр Шольц. И тот же Шольц (сегодня он встречается с Джо Байденом в Вашингтоне), после уговоров в унисон с Макроном снова призывают к переговорам с Москвой.

Более того, почему-то в Берлине и Париже, как огня, боятся распада России, о перспективе которого так "проникновенно" и "слезливо" говорит Путин. Его можно понять: страх ответственности за преступления в Украине и за фактический развал России только усугубляет хроническую паранойю кремлевской крысы.

Но зачем это Шольцу? Не потому ли, что "дело Меркель и Шредера живет и побеждает?".

А, может, стоит прислушаться к Ярославу Качинскому, который сегодня внезапно озвучил свою версию: существует сформированный план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии. "Канцлер Шольц этого даже не отрицает, он говорит об этом прямо. Это означало бы утрату независимости Польши", — сказал Качинский.

Ну, и конечно, Украины, она не вписывается в конфигурацию "такой Европы", и, по умолчанию, должна бы достаться имперскому монстру с Востока.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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