Букеровскую премию 2021 года получил писатель из ЮАР
В этом году лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Галгут
Об этом сообщают на сайте премии .
Дэймон Галгут удостоен награды за роман "Обещание" (The Promise), в котором он изобразил жизнь белой семьи в ЮАР. Произведение описывает времена от позднего апартеида 1980-х (официальная политика расовой дискриминации, проводимая правящими кругами Южно-Африканской Республики против местного темнокожего населения и переселенцев из Азии) до современности.
Писатель был в кратком списке премии в 2003 и 2010 годах, но получил награду в этом году.
Букеровская премия была основана в 1969 году и является одной из важнейших наград для англоязычных литераторов. Лауреатовые премии вручают денежное вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.
- Долгий список претендентов на Букеровскую премию 2021 организаторы обнародовали в июле.
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