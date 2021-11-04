Букеровскую премию 2021 года получил писатель из ЮАР

Об этом сообщают на сайте премии .



Дэймон Галгут удостоен награды за роман "Обещание" (The Promise), в котором он изобразил жизнь белой семьи в ЮАР. Произведение описывает времена от позднего апартеида 1980-х (официальная политика расовой дискриминации, проводимая правящими кругами Южно-Африканской Республики против местного темнокожего населения и переселенцев из Азии) до современности.



Писатель был в кратком списке премии в 2003 и 2010 годах, но получил награду в этом году.



Букеровская премия была основана в 1969 году и является одной из важнейших наград для англоязычных литераторов. Лауреатовые премии вручают денежное вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.

Долгий список претендентов на Букеровскую премию 2021 организаторы обнародовали в июле.