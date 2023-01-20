Букеровская премия выбирает название для своей статуэтки

Об этом сообщили на официальном сайте отличия.

Стало известно, что в 2022 году оргкомитет Букеровской премии решил возобновить вручение статуэтки, созданной для нее в конце 1960-х британским художником польского происхождения Яном Пеньковским.

"Она высокая и элегантная, одетая в плиссированное платье без рукавов. Ее голова повернута, волосы собраны в тугий боб. Ее руки тянутся вверх, держа большую чашу. Она не имеет имени, но вы все равно можете узнать ее как оригинальный трофей Букеровской премии" , – так оргкомитет премии описывает статуэтку, вдохновленную стилистикой ар-деко.

Отмечается, что впервые ее вручили в 1969 году, когда начала свою деятельность Букеровская премия. Тогда статуэтку получил Перси Говард Ньюби за роман "За это придется ответить".

Чтобы создать современную версию трофея, статуэтку Ньюби засканировали, а ее форму напечатали на 3D-принтере. Новую версию отличия выливают из олова и окрашивают в золотой цвет. Она будет вручаться всем лауреатам Букеровской и Международной Букеровской премий.

В частности, предложить имя для статуэтки может каждый желающий, заполнив на сайте премии форму для голосования . Тот, кто предоставит самый лучший вариант, получит в подарок коллекционное издание романа Хиллари Мантел "Вулфголл" и перьевую ручку Montegrappa Zero.

Прилагается, что заявки принимаются до 27 января.