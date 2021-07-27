Букеровская премия объявила лонг-лист претендентов этого года
Организаторы Букеровской премии обнародовали длинный список претендентов на премию в 2021 году
Об этом говорится на сайте премии .
В лонглист этого года попали 13 писателей. Произведения отобрали из 158 книг.
Список:
- A Passage North, Анук Арудпрагазам
- Second Place, Рейчел Каск
- The Promise, Дэймон Гэлгут
- The Sweetness of Water, Натан Харрис
- Klara and the Sun, Исигуро
- An Island, Карен Дженнингс
- A Town Called Solace, Мэри Лоусон
- No One is Talking About This, Патриция Локвуд
- The Fortune Men, Надифа Мохамед
- Bewilderment, Ричард Пауэрс
- China Room, Сунджив Сахота
- Great Circle, Мэгги Шипстед
- Light Perpetual, Фрэнсис Спаффорд
К шортлист войдут 6 книг, его объявят 14 сентября. Победителя премии назовут в начале ноября.
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