Букеровская премия объявила лонг-лист претендентов этого года

Об этом говорится на сайте премии .



В лонглист этого года попали 13 писателей. Произведения отобрали из 158 книг.

Список:

A Passage North, Анук Арудпрагазам

Second Place, Рейчел Каск

The Promise, Дэймон Гэлгут

The Sweetness of Water, Натан Харрис

Klara and the Sun, Исигуро

An Island, Карен Дженнингс

A Town Called Solace, Мэри Лоусон

No One is Talking About This, Патриция Локвуд

The Fortune Men, Надифа Мохамед

Bewilderment, Ричард Пауэрс

China Room, Сунджив Сахота

Great Circle, Мэгги Шипстед

Light Perpetual, Фрэнсис Спаффорд

К шортлист войдут 6 книг, его объявят 14 сентября. Победителя премии назовут в начале ноября.