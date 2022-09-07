Об этом сообщается на сайте премии, передает Читомо .

В список претендентов на награду Букеровской премией в 2022 году вошло 6 книг:

"О Уильям!" Элизабет Страут (получила Пулитцеровскую премию в 2009 году за роман "Оливия Киттеридж")

"Деревья" Персиваля Эверетта

"Патока Уокер" Алана Гарнера

"Такие маленькие вещи" Клэр Киган

"Слава" Новойолет Булавайо

"Семь месяцев Маали Алмейды" Шехан Карунатилака.

"Шортлист включает авторов 5 национальностей из 4 континентов, 3 независимых издательства, кратчайшую номинированную книгу, а также самого старого автора, когда-либо номинировавшегося. Подавляющая часть книг основана на реальных событиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что краткий список выбирали среди 196 книг.

"Краткий список, который в конце концов составили, имеет большую географическую широту, а также лингвистическую и концептуальную гибкость. Вместе эти шесть романов показывают историю и жизнь отдельных людей с остроумием, смелостью и гневом, что позволяет нам смотреть на мир многими парами чрезвычайно проницательных глаз", - сказала директор Фонда Букеровской премии Габи Вуд.

Победителя премии объявят 17 октября.

Справка. Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

Ранее сообщалось, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.

Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.

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