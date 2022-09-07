Букеровская премия объявила краткий список произведений, претендующих на награду в 2022 году
Букеровская премия назвала шесть книг, претендующих на награду в 2022 году. Победителя премии объявят 17 октября
Об этом сообщается на сайте премии, передает Читомо .
В список претендентов на награду Букеровской премией в 2022 году вошло 6 книг:
- "О Уильям!" Элизабет Страут (получила Пулитцеровскую премию в 2009 году за роман "Оливия Киттеридж")
- "Деревья" Персиваля Эверетта
- "Патока Уокер" Алана Гарнера
- "Такие маленькие вещи" Клэр Киган
- "Слава" Новойолет Булавайо
- "Семь месяцев Маали Алмейды" Шехан Карунатилака.
"Шортлист включает авторов 5 национальностей из 4 континентов, 3 независимых издательства, кратчайшую номинированную книгу, а также самого старого автора, когда-либо номинировавшегося. Подавляющая часть книг основана на реальных событиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что краткий список выбирали среди 196 книг.
"Краткий список, который в конце концов составили, имеет большую географическую широту, а также лингвистическую и концептуальную гибкость. Вместе эти шесть романов показывают историю и жизнь отдельных людей с остроумием, смелостью и гневом, что позволяет нам смотреть на мир многими парами чрезвычайно проницательных глаз", - сказала директор Фонда Букеровской премии Габи Вуд.
Победителя премии объявят 17 октября.
Справка. Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.
- Ранее сообщалось, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.
- Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.
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