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Букеровская премия - 2023: объявлен короткий список номинантов

22 сентября, 2023 пятница
13:53
Культура

Букеровская премия, являющаяся одной из самых престижных в мире, обнародовала шортлист книг, претендующих на награду в 2023 году. В него вошло шесть изданий

Информация обнародована на официальном сайте премии.

Книги шести авторов жюри отобрало из длинного списка, насчитывавшего 13 произведений.

На победу претендуют:

  • Study for Obedience ("Изучение послушания"), Сара Бернштейн;
  • If I Survive You ("Если я переживу тебя"), Джонатан Эскоффери;
  • This Other Eden ("Этот другой рай"), Пол Гардинг;
  • Prophet Song ("Песнь пророка"), Пол Линч;
  • Western Lane ("Западный переулок"), Четна Мару;
  • The Bee Sting ("Укус пчелы"), Пол Мюррей.

Финалист, который получит 50 тыс. фунтов стерлингов, будет объявлен в Лондоне 26 ноября.

Справка: The Booker Prize – одна из самых престижных литературных наград, которую с 1969 года ежегодно вручают в Великобритании. На победу могут претендовать романы, написанные на английском. Жюри, состоящее из 5 человек, объявляет длинные списки летом, а короткие – в сентябре.

В 2005 году появился еще и "Международный Букер", который дают за переведенные на английский язык художественные литературные произведения.

  • Индийская писательница Гитанджели Шри получила Международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией был отмечен роман на языке хинди.
  • В 2023 году в длинный список Международной Букеровской премии вошел украинский писатель Андрей Курков. Победителем стал болгарский писатель Георгий Господинов.
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