Букеровская премия - 2023: объявлен короткий список номинантов

Информация обнародована на официальном сайте премии.

Книги шести авторов жюри отобрало из длинного списка, насчитывавшего 13 произведений.

На победу претендуют:

Study for Obedience ("Изучение послушания"), Сара Бернштейн;

If I Survive You ("Если я переживу тебя"), Джонатан Эскоффери;

This Other Eden ("Этот другой рай"), Пол Гардинг;

Prophet Song ("Песнь пророка"), Пол Линч;

Western Lane ("Западный переулок"), Четна Мару;

The Bee Sting ("Укус пчелы"), Пол Мюррей.

Финалист, который получит 50 тыс. фунтов стерлингов, будет объявлен в Лондоне 26 ноября.

Справка: The Booker Prize – одна из самых престижных литературных наград, которую с 1969 года ежегодно вручают в Великобритании. На победу могут претендовать романы, написанные на английском. Жюри, состоящее из 5 человек, объявляет длинные списки летом, а короткие – в сентябре.

В 2005 году появился еще и "Международный Букер", который дают за переведенные на английский язык художественные литературные произведения.