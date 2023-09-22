Букеровская премия - 2023: объявлен короткий список номинантов
Букеровская премия, являющаяся одной из самых престижных в мире, обнародовала шортлист книг, претендующих на награду в 2023 году. В него вошло шесть изданий
Информация обнародована на официальном сайте премии.
Книги шести авторов жюри отобрало из длинного списка, насчитывавшего 13 произведений.
На победу претендуют:
- Study for Obedience ("Изучение послушания"), Сара Бернштейн;
- If I Survive You ("Если я переживу тебя"), Джонатан Эскоффери;
- This Other Eden ("Этот другой рай"), Пол Гардинг;
- Prophet Song ("Песнь пророка"), Пол Линч;
- Western Lane ("Западный переулок"), Четна Мару;
- The Bee Sting ("Укус пчелы"), Пол Мюррей.
Финалист, который получит 50 тыс. фунтов стерлингов, будет объявлен в Лондоне 26 ноября.
Справка: The Booker Prize – одна из самых престижных литературных наград, которую с 1969 года ежегодно вручают в Великобритании. На победу могут претендовать романы, написанные на английском. Жюри, состоящее из 5 человек, объявляет длинные списки летом, а короткие – в сентябре.
В 2005 году появился еще и "Международный Букер", который дают за переведенные на английский язык художественные литературные произведения.
- Индийская писательница Гитанджели Шри получила Международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией был отмечен роман на языке хинди.
- В 2023 году в длинный список Международной Букеровской премии вошел украинский писатель Андрей Курков. Победителем стал болгарский писатель Георгий Господинов.
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