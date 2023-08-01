Об этом идет речь на сайте премии.

"Малоформатные книги, книги ирландских авторов, дебютные романы, вторые романы, романы о семье, политике и окружающей среде - это все, что вам нужно знать о длинном списке в этом году", - указано в сообщении.

В список вошли 13 книг:

"Заклинание хороших вещей" (A Spell of Good Things) Айобами Адебайо;

"Древние времена Господа" (Old God's Time) Себастьяна Барри;

"Обучение послушанию" (Study for Obedience) Сары Бернштейн;

"Если я переживу тебя" (If I Survive You) Джонатана Эскофери;

"Как построить лодку" (How to Build a Boat) Элейн Фини;

"Этот другой рай" (This Other Eden) Пола Гардинга;

"Жемчужина" (Pearl) Сиан Гьюз;

"Все малые птичьи сердца" (All the Little Bird-Hearts) Виктории Ллойд-Барлоу;

"Пророческая песня" (Prophet Song) Пола Линча;

"Вознесение" (In Ascension) Мартина МакИннесса;

"Западный переулок" (Western Lane) Четни Мару;

"Укус пчелы" (The Bee Sting) Пола Мюррея;

"Дом дверей" (The House of Doors) Тан Тван Энг.

Отмечается, что в список попали 10 авторов, которых еще никогда не номинировали на премию, среди них - четыре писателя-дебютанта.

Кратчайшей книгой в списке этого года стал роман Четны Мару "Западный переулок". Он содержит всего 176 страниц. Самое длинное произведение – "Укус пчелы" (The Bee Sting) Пола Мюррея (656 страниц).

Нынешние номинанты представляют семь стран четырех континентов: Шотландию, Англию, Ирландию, Канаду, США, Нигерию и Малайзию. В то же время наиболее представленной оказалась Ирландия - в стране номинированы четыре автора.

Справка. Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.