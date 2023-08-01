Букеровская премия 2023: объявлен длинный список номинантов
Международная Букеровская премия во вторник, 1 августа, обнародовала длинный список произведений, претендующих на награду в этом году
Об этом идет речь на сайте премии.
"Малоформатные книги, книги ирландских авторов, дебютные романы, вторые романы, романы о семье, политике и окружающей среде - это все, что вам нужно знать о длинном списке в этом году", - указано в сообщении.
В список вошли 13 книг:
- "Заклинание хороших вещей" (A Spell of Good Things) Айобами Адебайо;
- "Древние времена Господа" (Old God's Time) Себастьяна Барри;
- "Обучение послушанию" (Study for Obedience) Сары Бернштейн;
- "Если я переживу тебя" (If I Survive You) Джонатана Эскофери;
- "Как построить лодку" (How to Build a Boat) Элейн Фини;
- "Этот другой рай" (This Other Eden) Пола Гардинга;
- "Жемчужина" (Pearl) Сиан Гьюз;
- "Все малые птичьи сердца" (All the Little Bird-Hearts) Виктории Ллойд-Барлоу;
- "Пророческая песня" (Prophet Song) Пола Линча;
- "Вознесение" (In Ascension) Мартина МакИннесса;
- "Западный переулок" (Western Lane) Четни Мару;
- "Укус пчелы" (The Bee Sting) Пола Мюррея;
- "Дом дверей" (The House of Doors) Тан Тван Энг.
Отмечается, что в список попали 10 авторов, которых еще никогда не номинировали на премию, среди них - четыре писателя-дебютанта.
Кратчайшей книгой в списке этого года стал роман Четны Мару "Западный переулок". Он содержит всего 176 страниц. Самое длинное произведение – "Укус пчелы" (The Bee Sting) Пола Мюррея (656 страниц).
Нынешние номинанты представляют семь стран четырех континентов: Шотландию, Англию, Ирландию, Канаду, США, Нигерию и Малайзию. В то же время наиболее представленной оказалась Ирландия - в стране номинированы четыре автора.
Справка. Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.
- 23 мая в лондонском Sky Gardens прошла церемония вручения Международной Букеровской премии. Ее получили болгарский писатель Георги Господинов и переводчица Анджела Родель за роман "Убежище времени".
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