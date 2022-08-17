Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год
Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, в 2016 году ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией
Об этом сообщается на сайте премии, передает Общественное.
Как говорится в сообщении, 17 августа был обнародован состав жюри Международной Букеровской премии 2023 года, в него входят 5 человек.
"Жюри возглавит писательница Лейла Слимани, в 2016 году ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией", - пишет Общественное.
Кроме Слимани в состав жюри вошли:
- Уям Блекер – писатель, переводчик и доцент кафедры восточноевропейской литературы в Университетском колледже Лондона;
- Тан Тван Энг – автор, его дебютный роман "Подарок дождя" вошел в длинный список Букеровской премии-2007, а его второй роман "Сад вечерних туманов" попал в короткий список в 2012 году;
- Парул Сегал – автор The New Yorker и бывший книжный критик New York Times;
- Фредерик Студеманн – литературный редактор Financial Times.
"Уям Блекер, один из ключевых переводчиков с украинского в Британии, – в жюри Международного Букера. Это невероятно много значит как минимум потому, что заставит кучу людей постичь, что если есть переводчики с украинского в жюри Букера, то есть и достойная внимания украинская литература ", - пишет украинская журналистка Богдана Неборак в твиттере".
- Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.
- Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.
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