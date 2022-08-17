Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год

Об этом сообщается на сайте премии, передает Общественное.

Как говорится в сообщении, 17 августа был обнародован состав жюри Международной Букеровской премии 2023 года, в него входят 5 человек.

"Жюри возглавит писательница Лейла Слимани, в 2016 году ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией", - пишет Общественное.

Кроме Слимани в состав жюри вошли:

Уям Блекер – писатель, переводчик и доцент кафедры восточноевропейской литературы в Университетском колледже Лондона;

Тан Тван Энг – автор, его дебютный роман "Подарок дождя" вошел в длинный список Букеровской премии-2007, а его второй роман "Сад вечерних туманов" попал в короткий список в 2012 году;

Парул Сегал – автор The New Yorker и бывший книжный критик New York Times;

Фредерик Студеманн – литературный редактор Financial Times.

"Уям Блекер, один из ключевых переводчиков с украинского в Британии, – в жюри Международного Букера. Это невероятно много значит как минимум потому, что заставит кучу людей постичь, что если есть переводчики с украинского в жюри Букера, то есть и достойная внимания украинская литература ", - пишет украинская журналистка Богдана Неборак в твиттере".

Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский.

Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.

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