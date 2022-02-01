Буффон рассказал, как отреагировал на предложение о переходе в команду Луческу

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу Nobel.

По его словам, он вел переговоры с "Шахтером" и разговаривал с тогдашним главным тренером команды Мирчей Луческу.

"Единственной командой с Востока Европы, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтер" в 2015 или 2016 году. Мы с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным. Против "Шахтера" я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, возможно, ей трудно пройти стадию 1/8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков", - сказал Буффон.

Он добавил, что ему было интересно попробовать свои силы в "Шахтере".

"Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это интересует. Мне неинтересно играть в сильнейшей команде, потому что, пожалуй, в лучшей команде я уже играл. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть", – сказал Буффон, который в свои 44 года продолжает играть во втором итальянском дивизионе за "Парму".

Буффон является питомцем "Пармы", за которую он играл в 1994-2001 годах. В 2001 году перешел в "Ювентус" за рекордные для голкиперов 52,8 млн евро.

Вместе с туринцами Буффон стал 9-кратным чемпионом Италии. В 2018 году перешел во французский ПСЖ, в котором отыграл один сезон.

Голкипер является рекордсменом сборной Италии, за которую сыграл 176 матчей, а в 2006 году стал в ее составе чемпионом мира.

Напомним, в апреле 2020 года Мирча Луческу заявил, что в 2013 году пытался пригласить в донецкий клуб знаменитого итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

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