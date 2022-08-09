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Буферная зона 10 миль. Стали известны детали "зернового коридора" для украинского зерна, - Reuters

9 августа, 2022 вторник
00:22
Экономика

Согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Турцией, ООН и Россией, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра)

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, согласованный сторонами "зернового соглашения".

"Стороны не будут совершать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые объекты, привлеченные к этой инициативе", – говорится в документе под названием "Процедуры для торговых судов".

Процесс контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле, в состав которого входят турецкие, российские и украинские военные и представители ООН. СКЦ будет предоставлять информацию о планируемом движении кораблей через морской гуманитарный коридор российским, украинским и турецким военным для предотвращения инцидентов.

"Ни одно военное судно, летательный аппарат или БПЛА (беспилотники) не будут приближаться к торговому судну, которое проходит транзитом морским гуманитарным коридором, за исключением территориальных морей Украины, ближе 10 морских миль", – говорится в документе.

Как отмечает Reuters, страховщики и судоходные компании искали больше деталей о том, как будет работать коридор для судов, которые будут заходить в украинские порты, из которых разрешен экспорт зерна.

Один источник в страховой отрасли сообщил, что процедуры "имеют вид обнадеживающего набора правил. Но все ли стороны будут их соблюдать?"

  • 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
  • 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов - заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.
  • 2 августа первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул.
  • Утром 5 августа из портов Одесщины отправился караван из трех судов с украинским зерном.
  • Из порта городов Черноморск и Одесса 7 августа отправились еще четыре судна с украинским зерном.
  • Утром 8 августа из украинских портов Южный и Черноморск вышли еще два судна с продовольствием.
  • 8 августа около обеда первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения.

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война с Россией
зерно
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