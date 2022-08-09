Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, согласованный сторонами "зернового соглашения".

"Стороны не будут совершать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые объекты, привлеченные к этой инициативе", – говорится в документе под названием "Процедуры для торговых судов".

Процесс контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле, в состав которого входят турецкие, российские и украинские военные и представители ООН. СКЦ будет предоставлять информацию о планируемом движении кораблей через морской гуманитарный коридор российским, украинским и турецким военным для предотвращения инцидентов.

"Ни одно военное судно, летательный аппарат или БПЛА (беспилотники) не будут приближаться к торговому судну, которое проходит транзитом морским гуманитарным коридором, за исключением территориальных морей Украины, ближе 10 морских миль", – говорится в документе.

Как отмечает Reuters, страховщики и судоходные компании искали больше деталей о том, как будет работать коридор для судов, которые будут заходить в украинские порты, из которых разрешен экспорт зерна.

Один источник в страховой отрасли сообщил, что процедуры "имеют вид обнадеживающего набора правил. Но все ли стороны будут их соблюдать?"

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов - заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

2 августа первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул.

Утром 5 августа из портов Одесщины отправился караван из трех судов с украинским зерном.

Из порта городов Черноморск и Одесса 7 августа отправились еще четыре судна с украинским зерном.

Утром 8 августа из украинских портов Южный и Черноморск вышли еще два судна с продовольствием.

8 августа около обеда первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения.

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