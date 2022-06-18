"Будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария": Лукашенко рассказал о разговорах с Путиным и анонсировал передел мира
Война в Украине станет первым шагом к великому переделу мира
В этом уверен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует Белта.
"Никто не знает, чем закончится эта война и как будет развиваться ситуация. Вы можете спросить меня спросить: "Ну как, ты же с Путиным там ежедневно встречаешься...". Да, вскоре встретимся и обсудим экономику и безопасность", - отметил Лукашенко.Он убеждает, что Путин стремится к переговорам с Украиной. Но не верит, что это поможет быстро завершить войну.
"Могу сказать только, что все только начинается. Происходящее в Украине – это начало, один из элементов великого передела мира. Поэтому кто знает, как будут развиваться события. Трещат прежде всего небольшие и средние государства – как мы, Чехия, Австрия , Швейцария. Они тоже никуда не денутся, их будут крошить. Большая впереди у них работа – сильных мира сего – переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
- Напомним, 17 июня Лукашенко назвал условия для применения армии Белоруссии против Украины.
- 10 июня белорусский диктатор заявил о готовности "воевать за Западную Украину".
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