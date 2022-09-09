Будут судить за государственную измену: экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с РФ
По материалам Службы безопасности Украины за государственную измену будут судить экс-главу Николаевской окружной прокуратуры
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование противоправной деятельности бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене", - говорится в сообщении.
Стало известно, что мужчина по собственной инициативе сотрудничал с РФ с начала широкомасштабного вторжения.
В должности он использовал предоставленные ему полномочия для сбора информации военного и оперативно-служебного характера, которую впоследствии передавал представителям вражеских силовых структур. В частности, речь идет об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, паролях на блокпостах и информации о военных пленных ВС РФ.
"Досудебное расследование проводилось в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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