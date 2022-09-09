Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование противоправной деятельности бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене", - говорится в сообщении.

Стало известно, что мужчина по собственной инициативе сотрудничал с РФ с начала широкомасштабного вторжения.

В должности он использовал предоставленные ему полномочия для сбора информации военного и оперативно-служебного характера, которую впоследствии передавал представителям вражеских силовых структур. В частности, речь идет об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, паролях на блокпостах и информации о военных пленных ВС РФ.

"Досудебное расследование проводилось в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

8 сентября Служба безопасности Украины в Волынской области сообщила о подозрении 34-летнему коллаборанту из Луганска, согласившемуся работать в псевдопрокуратуре на оккупированной территории.

9 сентября украинские службы разоблачили двух изменников в Одесской и Николаевской области, которые передавали россиянам информацию о позициях ВСУ и данных об инфраструктуре.

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