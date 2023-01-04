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Будут судить военнослужащего из ТРО Черниговщины, который передавал данные о дислокации ВСУ спецслужбам Беларуси

4 января, 2023 среда
14:32
война с Россией

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который собирал разведывательные данные об украинских защитниках в приграничных районах на севере Украины и передавал их белорусским спецслужбам

Об этом информирует СБУ .

Отмечается, что злоумышленником оказался житель Черниговщины, который организовывал канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Офис генпрокурора Украины добавляет , что мужчина был военнослужащим Сил территориальной обороны.

В ходе досудебного расследования установлено, что он собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений украинских защитников на территории Черниговской области. В частности, он обращал внимание на места жительства командного состава украинских защитников, а также собирал их номера телефонов.

Все собранные данные мужчина пытался передать сотрудникам спецслужб Беларуси через одного из уклонян, пытавшегося пересечь границу.

Пока ему сообщили подозрение по трем пунктам: ст. 111 УКУ (государственная измена); ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

  • 4 января СБУ задержала коллаборанта, во время временной оккупации Херсона охранявшего здания захватчиков.

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