Будут судить военнослужащего из ТРО Черниговщины, который передавал данные о дислокации ВСУ спецслужбам Беларуси
Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который собирал разведывательные данные об украинских защитниках в приграничных районах на севере Украины и передавал их белорусским спецслужбам
Об этом информирует СБУ .
Отмечается, что злоумышленником оказался житель Черниговщины, который организовывал канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Офис генпрокурора Украины добавляет , что мужчина был военнослужащим Сил территориальной обороны.
В ходе досудебного расследования установлено, что он собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений украинских защитников на территории Черниговской области. В частности, он обращал внимание на места жительства командного состава украинских защитников, а также собирал их номера телефонов.
Все собранные данные мужчина пытался передать сотрудникам спецслужб Беларуси через одного из уклонян, пытавшегося пересечь границу.
Пока ему сообщили подозрение по трем пунктам: ст. 111 УКУ (государственная измена); ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).
- 4 января СБУ задержала коллаборанта, во время временной оккупации Херсона охранявшего здания захватчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.42Продажа 42.53
- Актуальное
- Важное