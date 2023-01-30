Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению", - пишет прессслужба.

Следствие установило, что чеченский командир во время временной оккупации поселка Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

Угрожая потерпевшему оружием, обвиняемый требовал информацию о пребывании Вооруженных Сил Украины.

Злоумышленник заставил парня выйти из дома на улицу, где российские военные схватили парня. Рашисты приставили к горлу несовершеннолетнего ножа и продолжили допрос угрожая оружием. Затем посадили парня в бронированное авто и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об украинских военнослужащих.

Объявлено подозрение командиру авиаполка РФ, который отдавал приказы наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, в том числе дома в Днепре и ТЦ в Кременчуге.

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