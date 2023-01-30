Будут судить чеченского командира, который взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего парня в Киевской области
Во время временной оккупации Бучанского района Киевской области командир нацгвардии РФ по Чеченской Республике приказал взять в заложники и допрашивать о ВСУ несовершеннолетнего парня
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению", - пишет прессслужба.
Следствие установило, что чеченский командир во время временной оккупации поселка Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.
Угрожая потерпевшему оружием, обвиняемый требовал информацию о пребывании Вооруженных Сил Украины.
Злоумышленник заставил парня выйти из дома на улицу, где российские военные схватили парня. Рашисты приставили к горлу несовершеннолетнего ножа и продолжили допрос угрожая оружием. Затем посадили парня в бронированное авто и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об украинских военнослужащих.
- Объявлено подозрение командиру авиаполка РФ, который отдавал приказы наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, в том числе дома в Днепре и ТЦ в Кременчуге.
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