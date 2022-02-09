"Будут стремиться поставить в один ряд коррупционеров-"слуг" и Порошенко": эксперт спрогнозировал пиар-стратегию партии власти

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Во время ребрендинга это будет один из пиар ходов - очищение. Показательно нескольких нардепов исключат, нескольких где-то закроют, чтобы показать: смотрите, мы относимся к своим так же, как и к чужим. И будут стараться поставить в ряд коррупционеров из "Слуг Народа" и Порошенко", - сказал Бобыренко.



По мнению эксперта, власти будут пытаться поставить в один ряд всех плохих.



"Есть наши плохие, а есть не наши плохие. Это будет одной из стратегий. Думаю, Трухина будут пытаться спасти, потому что он возил кассу. Они не сдадут тех, кто обналичивает, кто раскладывает

по конвертам и раздает монобольшинству. Своих они не будут трогать, только явно паленых", - подытожил он.

Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР.

Детективы НАБУ задержали во время получения взятки главу комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству, депутата горсовета от "Слуги Народа" Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.