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OPINION

Будут списки тех, кто поддержал РПЦ в Украине

26 октября, 2023 четверг
07:23
Мнение Николай Княжицкий

Ответ коллеге из "Слуг народа" Евгении Кравчук

Офис президента и фракция "слуг народа" в Верховной Раде Украины испытывают огромную проблему с запретом деятельности Русской православной церкви в Украине.

Сначала они не хотели слышать о необходимости одобрения соответствующего законопроекта, потому что на ведущих должностях в ОП и СБУ находились верующие московской церкви. Под давлением общества и наших западных партнеров "русомировцы" лишены должностей.

Начались громкие расследования о коллаборационизме, государственной измене и российских паспортах ведущих иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Под влиянием этих скандалов общество сделало свой вывод: деятельность РПЦ в Украине нужно запретить, чтобы раз и на всегда из нашей страны пропал дух "русского мира".

Нехитрое ухищрение власти

УПЦ МП начала маневрировать, пытаясь доказать то, что не поддается доказательству. То есть, факт расторжения канонических, организационных, финансовых связей УПЦ МП с РПЦ. Словом, что церковь возглавляемая митрополитом Онуфрием вышла из подчинения патриарха Кирилла.

Так же маневрировала власть. 1 декабря 2022 СНБО принял ряд решений, которые должны принести Украине "духовную независимость" - как выразился Владимир Зеленский. Это только слова, потому что и сегодня УПЦ МП чувствует себя относительно хорошо, несмотря на скандалы, выход из Киево-Печерской лавры Духовной семинарии и усадьбу митрополита Онуфрия.
Вершиной этих маневров стала подготовка правительственного законопроекта №8371, который шумно назвали "законом о запрете" УПЦ МП. Хотя на самом деле он настолько беззуб, что его поддержала даже церковь митрополита Онуфрия. И факт этой "беззубости" понимает все большая часть общества.

Правительство подготовило свой законопроект в январе с. г., а его вынесли в зал для голосования в первом чтении в октябре, то есть на десять месяцев позже. Дольше ждать не могли, потому что терпение ворвалось в большую часть народных депутатов и народа. Однако власти снова решили похитрить, потому что к первому чтению направлен только правительственный законопроект. Большинство отказалось от обсуждения в сессионном зале законопроекта "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (№ 8221 ).

Совместно с группой народных депутатов из всех фракций (кроме возникших на обломках Опзж) мы зарегистрировали этот законопроект в ноябре прошлого года. Его единогласно поддержали члены Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике, а также немало советов всех уровней.

Причины отказа монобольшинства работать над законопроектом №8221 выяснила Евгения Кравчук, заместитель главы фракции партии Слуга народа и член комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Это политика, которая поддержала наш законопроект, однако сегодня об этом факте "забыла", потому что так велела партия и ОП.
Согласно словам госпожи Кравчук, в законопроекте №8221 "почти отсутствует определенная и четкая юридическая процедура". Он, по мнению Евгении, грешит тем, что мы предлагаем прямой запрет деятельности РПЦ в Украине, что – по ее убеждению – будет "политическим решением".

Такое политическое решение "точно не пройдет через Европейский суд по правам человека, ведь нет судебной процедуры". Следовательно, "вынести просто политическое решение – это всегда будет вызывать вопросы у наших партнеров, почему да, а не через суд и на основании определенных критериев".

Сколько утверждений, столько же лжи и извращение фактов.

Законопроект №8221 четко отвечает европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и судебной практике ЕСПЧ, об этом я написал немало статей. Эти факты широко раскрыты в моем фильме "Церковь без Христа".

Кроме того, в статьях и фильме я широко представил разницу между нашим и правительственным законопроектами.

Два сообщения "Слугам"

Фильм я снял, чтобы сделать доступными для массовой аудитории аргументы в пользу решения о запрете деятельности РПЦ в Украине, соответствие такого запрета интересам национальной безопасности и защиты украинского демократического общества перед действиями религиозной структуры, враждебной Украине, свободе, демократии и всем европейским ценностям.
В этой связи у меня два сообщения "слугам". И оба для них плохи.

Первый фильм воспринимается хорошо, его смотрят и обсуждают.

Второе, мы готовим поправки, которыми предложим имплементировать в правительственный проект основные предложения по нашему законопроекту. Среди них ключевые: норма о запрете деятельности РПЦ в нашем государстве, потребность учета интересов национальной безопасности и введение в законодательное поле Томоса об автокефальности Православной церкви Украины.
Многие мои знакомые и неизвестные мне лично люди сказали, что будут готовить списки депутатов, которые проголосуют против запрета деятельности церкви патриарха Кирилла в Украине.

Звучит как угроза, хотя на самом деле это констатация факта, потому что такие списки наши медиа будут точно готовить.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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Николай Княжицкий
УПЦ МП
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