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"Будут слышны взрывы": жителей Полтавы предупредили об учениях ВСУ

18 мая, 2022 среда
08:25
Общество

В Полтаве проведут военные учения 18 мая. Жителей призвали не паниковать

Об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Сегодня, 18 мая, учения в Полтаве", - написал он.

Жителей города призвали сохранять спокойствие, если услышат звуки выстрелов или взрывов.

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