"Будут слышны взрывы": жителей Полтавы предупредили об учениях ВСУ
В Полтаве проведут военные учения 18 мая. Жителей призвали не паниковать
Об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Сегодня, 18 мая, учения в Полтаве", - написал он.
Жителей города призвали сохранять спокойствие, если услышат звуки выстрелов или взрывов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.72Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное