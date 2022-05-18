Об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Сегодня, 18 мая, учения в Полтаве", - написал он.

Жителей города призвали сохранять спокойствие, если услышат звуки выстрелов или взрывов.

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