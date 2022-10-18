Будут слышны взрывы: в Вышгородском районе Киевской области будут тренироваться саперы
В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 18 октября, состоятся учения саперов
Об этом сообщили в Киевской ОВА .
"В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Также жителей Киевской области призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и сохранять спокойствие.
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