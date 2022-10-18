Об этом сообщили в Киевской ОВА .

"В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Также жителей Киевской области призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и сохранять спокойствие.