Будут слышны взрывы: в Киевской области пройдут учения для саперов

Об этом сообщили в Киевской ОГА .

Отмечают, что из-за учений в некоторых громадах, в частности в Вышгородском районе, будут слышны взрывы. Будут отрабатывать навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам.

3 ноября в Киевской области также работали саперы.