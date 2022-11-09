Будут слышны взрывы: в Киевской области пройдут учения для саперов
В среду, 9 ноября, в Вышгородском районе Киевской области пройдут учения для саперов
Об этом сообщили в Киевской ОГА .
Отмечают, что из-за учений в некоторых громадах, в частности в Вышгородском районе, будут слышны взрывы. Будут отрабатывать навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.
Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам.
- 3 ноября в Киевской области также работали саперы.
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