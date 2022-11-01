Будут слышны взрывы: на Киевщине тренируются саперы
Во вторник, 1 ноября, в Вышгородском районе Киевской области будут проходить обучение для саперов
Об этом сообщили в Киевской ОВО.
Отмечают, что в планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в некоторых общинах области могут услышать взрывы.
"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – призывали в ОВА.
- 30 октября в Полтавской области обезвредили боеприпасы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное