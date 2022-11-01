Об этом сообщили в Киевской ОВО.

Отмечают, что в планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в некоторых общинах области могут услышать взрывы.

"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – призывали в ОВА.

30 октября в Полтавской области обезвредили боеприпасы.