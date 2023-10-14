"Будут скоординированные удары с воздуха, моря и земли": ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе
Вечером в субботу, 14 октября 2023 года, спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари выступил с заявлением о завершении подготовки к наземной фазе военной операции "Железные мечи", призванной полностью уничтожить террористическую инфраструктуру группировки ХАМАС в секторе Газы
Текст обращения обнародовал 7 канал израильского ТВ.
"При поддержке значительных материально-технических усилий и сотен тысяч призванных резервистов силы ЦАХАЛа готовятся реализовать широкий спектр оперативных наступательных планов, которые могут включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и земли", - отметил генерал.
В частности, пресс-секретарь израильской армии описал подготовительные мероприятия, предпринятые по состоянию на вечер 14 октября, который является восьмым днем с момента начала нынешней войны Израиля с ХАМАСом.
Читайте также : Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает
"Сухопутные войска и Управление технического и материально-технического обеспечения ЦАХАЛа готовят силы ЦАХАЛа к расширенной боевой арене. В рамках материально-технической подготовки управление создало передовые центры материально-технического обеспечения, чтобы боевые подразделения могли оперативно получить необходимое оборудование. В последние несколько дней то, что необходимо для ведения боя, было передано соответствующим силам, и на данном этапе разные подразделения Управления технологического и материально-технического обеспечения работают над завершением поставок передовых технологических средств и необходимого оборудования", - пояснил Даниэль Хагари.
По его словам, батальоны ЦАХАЛа "развернуты по всей стране" и в настоящее время они "повышают оперативную готовность к следующим этапам войны, с акцентом на важные наземные операции".
Читайте также : Что такое сектор Газа и почему палестинцы уже почти столетие воюют с израильтянами
В свою очередь премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в субботу, 14 октября, посетил освобожденные от террористов кибуцы Беэри и Кфар-Аза. Во время общения с полковником Ами Битоном, командиром 35-й воздушно-десантной бригады "Цанханым", которая вела бои в этих населенных пунктах, глава израильского правительства отметил:
"Мы готовы продолжать".
Соответствующее видео появилось на официальном фейсбуке Нетаньяху.
- Напомним, ЦАХАЛ продлил время на эвакуацию для гражданского населения Газы до 16:00 субботы, 14 октября. После этого последовала информация о новой волне израильских воздушных ударов, однако подтверждения о начале наземной фазы операции еще нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное