"Будут скоординированные удары с воздуха, моря и земли": ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе

Текст обращения обнародовал 7 канал израильского ТВ.

"При поддержке значительных материально-технических усилий и сотен тысяч призванных резервистов силы ЦАХАЛа готовятся реализовать широкий спектр оперативных наступательных планов, которые могут включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и земли", - отметил генерал.

В частности, пресс-секретарь израильской армии описал подготовительные мероприятия, предпринятые по состоянию на вечер 14 октября, который является восьмым днем с момента начала нынешней войны Израиля с ХАМАСом.

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"Сухопутные войска и Управление технического и материально-технического обеспечения ЦАХАЛа готовят силы ЦАХАЛа к расширенной боевой арене. В рамках материально-технической подготовки управление создало передовые центры материально-технического обеспечения, чтобы боевые подразделения могли оперативно получить необходимое оборудование. В последние несколько дней то, что необходимо для ведения боя, было передано соответствующим силам, и на данном этапе разные подразделения Управления технологического и материально-технического обеспечения работают над завершением поставок передовых технологических средств и необходимого оборудования", - пояснил Даниэль Хагари.

По его словам, батальоны ЦАХАЛа "развернуты по всей стране" и в настоящее время они "повышают оперативную готовность к следующим этапам войны, с акцентом на важные наземные операции".

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В свою очередь премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в субботу, 14 октября, посетил освобожденные от террористов кибуцы Беэри и Кфар-Аза. Во время общения с полковником Ами Битоном, командиром 35-й воздушно-десантной бригады "Цанханым", которая вела бои в этих населенных пунктах, глава израильского правительства отметил:



"Мы готовы продолжать".

Соответствующее видео появилось на официальном фейсбуке Нетаньяху.