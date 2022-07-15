Будут серьезные изменения в нашу пользу, — Резников анонсирует успехи ВСУ на поле боя
На поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже к концу года
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.
Глава оборонного ведомства уверен, что Украина получит больше систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS, уже "изменивших правила игры в войне".
"Украина использовала их ( HIMARS. - Ред. ) за последние три недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ", - пояснил Резников, добавив, что "это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того. , что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность.
"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию и что она будет успешной", - пообещал Резников.
- 15 июля Генштаб ВСУ опубликовал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины: около 38 тыс. оккупантов, 1672 танка и 220 самолетов.
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