"Будут рассматриваться как нападение на Россию": посол РФ в США пригрозил последствиями "благословения" ударов по Крыму
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что удары по временно оккупированному Крыму будут рассматриваться как нападение на один из субъектов РФ
Об этом сообщает посольство России в США.
Антонов выразил обеспокоенность подготовкой Соединенных Штатов к передаче Украине истребителей F-16 и одобрению ударов по Крыму с использованием американского и западного оружия.
"Хотел бы предостеречь представителей администрации США от легкомыслия суждений по Крыму, особенно в части "благословения" на воздушные атаки на полуострове. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединены" Штаты полностью отдавали себе отчет в соответствующих мерах со стороны России", - сказал Антонов.
Он выразил опасение, что в случае предоставления Украине F-16, истребители будут взлетать с аэродромов стран НАТО, а за штурвалами самолетов будут находиться иностранные добровольцы, поскольку в Украине отсутствует соответствующая инфраструктура.
"Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по "доверенности". Однако каждому специалисту известно, что в Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого количества пилотов и обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители будут слетать с натовских" аэродромов, управляемые иностранными добровольцами?" – спросил Антонов.
- 20 мая в МИД России заявили, что поставка истребителей F-16 якобы несет колоссальные риски для самих стран Запада.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
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