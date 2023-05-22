Об этом сообщает посольство России в США.

Антонов выразил обеспокоенность подготовкой Соединенных Штатов к передаче Украине истребителей F-16 и одобрению ударов по Крыму с использованием американского и западного оружия.

"Хотел бы предостеречь представителей администрации США от легкомыслия суждений по Крыму, особенно в части "благословения" на воздушные атаки на полуострове. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединены" Штаты полностью отдавали себе отчет в соответствующих мерах со стороны России", - сказал Антонов.

Он выразил опасение, что в случае предоставления Украине F-16, истребители будут взлетать с аэродромов стран НАТО, а за штурвалами самолетов будут находиться иностранные добровольцы, поскольку в Украине отсутствует соответствующая инфраструктура.

"Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по "доверенности". Однако каждому специалисту известно, что в Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого количества пилотов и обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители будут слетать с натовских" аэродромов, управляемые иностранными добровольцами?" – спросил Антонов.