Будут работать по ночам и праздникам: Кремль переводит экономику на военные рельсы, – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

Здесь обратили внимание на поправку в федеральные законы о поставках вооруженным силам России, которую будет рассматривать госдума РФ. Она предполагает введение "особых мер в экономической сфере", обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) обеспечивать российские "специальные и антитеррористические операции".

"Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать госзаказы на нужды специальных военных операций и позволит Кремлю изменять контракты сотрудников и условия труда. Например, заставлять работников работать ночью или в дни федеральных праздников", – пишет ISW.

В пояснительной записке к проекту пишет, что "специальная военная операция в Украине" выявила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники. В Институте исследования войны уверены, что Владимир Путин пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность для максимальной поддержки военных действий в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля по 28 июня агрессор выпустил по Украине 2811 ракет.

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