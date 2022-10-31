Будут работать без электричества: Федоров анонсировал появление в Украине публичных точек Wi-Fi
В ноябре в Украине будут обустроены публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ к интернету даже при отсутствии электроэнергии
Об этом в интервью Forbes сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Украину ждут 1 570 терминалов Starlink от Польши. Часть из них пойдет на создание общественных точек Wi-Fi.
"Сейчас мы думаем, как при отключении электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Мы понимаем, каково положение у каждого провайдера, сколько генераторов и аккумуляторов они покупают, как можем помочь мы", – отметил Федоров.
"Хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи в любой ситуации. В том числе рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети", - подчеркнул министр.
Точного количества таких точек чиновник пока спрогнозировать не может, однако первые будут обустроены уже в ноябре.
"Сейчас делаем несколько тестовых спотов, посмотрим на их работу и масштабируем", - добавил вице-премьер.
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