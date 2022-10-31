Об этом в интервью Forbes сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Украину ждут 1 570 терминалов Starlink от Польши. Часть из них пойдет на создание общественных точек Wi-Fi.

"Сейчас мы думаем, как при отключении электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Мы понимаем, каково положение у каждого провайдера, сколько генераторов и аккумуляторов они покупают, как можем помочь мы", – отметил Федоров.

"Хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи в любой ситуации. В том числе рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети", - подчеркнул министр.

Точного количества таких точек чиновник пока спрогнозировать не может, однако первые будут обустроены уже в ноябре.

"Сейчас делаем несколько тестовых спотов, посмотрим на их работу и масштабируем", - добавил вице-премьер.

Утром 31 октября оккупанты ракетными ударами повредили ряд энергетических объектов в 10 регионах, в том числе в Киеве.

Минобороны РФ подтвердило, что оккупанты целились именно в энергетические объекты Украины.

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