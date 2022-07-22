Об этом Петр Андрющенко написал в telegram.

По его словам, оккупанты будут проводить "антипартизанские мероприятия".

"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Будьте внимательны. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу", - написал Андрющенко.

Советник мэра сказал, что причиной стала "плохая ночь для оккупантов в Бердянске".

"Инсайдеры озвучивают причину - плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города", - добавил он.

18 июля мэрия Мариуполя сообщила, что оккупанты установили в городе многочисленные блок-посты и постоянно проверяют местных жителей.

20 июля Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, рассказал, что неплохо работает коррупция среди коллаборантов, заменивших на фильтрационных мероприятиях предпринимателей и сотрудников.

21 июля во временно оккупированном Мариуполе неизвестные восстановили трезубец, который убрали оккупанты.

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