Об этом сообщило издание Handelsblatt .

"Контракты подписаны", – сказал изданию директор концерна Армин Паппергер.

Отмечено, что Украина извлечет выгоду от такого сотрудничества в виде комплексной передачи технологий и поставки военного оборудования из Германии. Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею.

По данным Handelsblatt, концерн также ожидает в ближайшие дни подписать контракты по поводу еще двух совместных предприятий — для боеприпасов и противовоздушной обороны.

Справка .

Rheinmetal – это немецкий оборонный концерн, производящий, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000.