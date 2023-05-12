Будут производить и ремонтировать танки: Rheinmetall и "Укроборонпром" создали совместное предприятие
Укроборонпром создал совместное предприятие с германским концерном Rheinmetall. Оно будет заниматься обслуживанием и ремонтом танков, а в будущем – и их производством
Об этом сообщило издание Handelsblatt .
"Контракты подписаны", – сказал изданию директор концерна Армин Паппергер.
Отмечено, что Украина извлечет выгоду от такого сотрудничества в виде комплексной передачи технологий и поставки военного оборудования из Германии. Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею.
По данным Handelsblatt, концерн также ожидает в ближайшие дни подписать контракты по поводу еще двух совместных предприятий — для боеприпасов и противовоздушной обороны.
Справка .
Rheinmetal – это немецкий оборонный концерн, производящий, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000.
- Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о возможности производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины, чтобы помочь ей защищаться от оккупантов.
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