Об этом информирует спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Противник постоянно меняет свою тактику, понятно, что в соответствии с теми задачами, которые он ставит перед собой. Мы видели осенью, зимой массированные обстрелы объектов топливно-энергетического сектора. Мы видели сколько ракет летело фактически еженедельно, потом зимой эти сроки уменьшились" , – говорит Игнат.

В то же время, российские войска не смогли достичь желаемого эффекта. Военный подчеркнул, что противник причинил вред, но не достиг целей, ведь Украина не была в блекауте, хотя и погибли люди.

"Сейчас не имея определенных средств для дальнейшего ведения таких обстрелов, подразумевается достаточного количества крылатых управляемых дальнобойных, высокоточных ракет. Будут применять то, что могут себе позволить. Это касается ракет воздушного базирования Х-101, Х-55, так и". Калибров", - рассказал спикер Воздушных сил.

Игнат отметил, что такое оружие может лететь далеко и точно, поэтому враг будет применять эти ракеты по наиболее приоритетным целям.

"Такими приоритетами понятно, что остается и западное вооружение, которое нам предоставляют партнеры. И не нужно списывать со счетов объекты нашего топливно-энергетического сектора, от этого зависит вся жизнь в государстве, обеспечение Вооруженных сил. Враг будет это делать", - добавил спикер.