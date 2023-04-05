"Будут правильные решения": Зеленский назвал свой приоритет в битве за Бахмут

Об этом он сказал на брифинге в Польше.

Президент подчеркнул, что россияне все еще не контролируют Бахмут, однако, если там станет "жарче", будут приняты соответствующие решения.

"Мы находимся в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут. Для меня самое главное не потерять наших военных. Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, безусловно, будут соответствующие, правильные решения", - сказал глава государства.

Он также в очередной раз подчеркнул, что чем быстрее в Украину поступит необходимая амуниция, тем быстрее ситуация улучшится не только в Бахмуте, но и по всей линии фронта.