"Будут правильные решения": Зеленский назвал свой приоритет в битве за Бахмут
Владимир Зеленский заявил, что наибольший приоритет в Бахмуте - украинские военные, поэтому в случае окружения будут приняты соответствующие правильные решения
Об этом он сказал на брифинге в Польше.
Президент подчеркнул, что россияне все еще не контролируют Бахмут, однако, если там станет "жарче", будут приняты соответствующие решения.
"Мы находимся в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут. Для меня самое главное не потерять наших военных. Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, безусловно, будут соответствующие, правильные решения", - сказал глава государства.
Он также в очередной раз подчеркнул, что чем быстрее в Украину поступит необходимая амуниция, тем быстрее ситуация улучшится не только в Бахмуте, но и по всей линии фронта.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила , что россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений Украиной о Бахмутском направлении.
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