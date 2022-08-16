Будут помогать ВСУ и детям погибших военных: Тарас Тополя заявил об учреждении благотворительного фонда "Антитела"
Все проекты волонтерского движения, основанного музыкальной группой "Антитела" теперь будут реализовываться через единую платформу одноименного благотворительного фонда
Об этом сообщил лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.
По словам Тараса Тополи, с 2014 года их волонтерская команда, благодаря друзьям, неравнодушным гражданам и украинцам со всех уголков мира, собрала и передала на фронт средств для военных и гуманитарной помощи на сумму более 30 млн грн. С 24 февраля 2022 на деоккупированные передали 150 тонн гуманитарной помощи, а на передовую – десятки автомобилей.
"Мы реализовали масштабный проект Ukraine Exist в штаб-квартире ООН, обеспечили за это время десятки подразделений необходимой амуницией, электроникой и медициной. Все это благодаря сообществу друзей, которые стали частью нашего волонтерского движения, а также благодаря доверию людей", - сообщает Тарас Тополя. – С сегодняшнего дня наши волонтерские инициативы, вся наша многолетняя деятельность трансформируется, и теперь будет происходить на одной единственной платформе БФ “Антитела”. Мы создали и назвали фонд "Антитела", ведь самое ценное, что у нас есть – наша репутация".
Благотворительный фонд имеет свой сайт , на котором каждый может выбрать направление волонтерства, к которому хотел бы приобщить. В частности, это "помощь ВСУ", "помощь детям (погибших военных 130-го батальона ТрО)" и "на аэроразработку украинских дронов и БПЛА".
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