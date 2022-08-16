Будут помогать ВСУ и детям погибших военных: Тарас Тополя заявил об учреждении благотворительного фонда "Антитела"

Об этом сообщил лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

По словам Тараса Тополи, с 2014 года их волонтерская команда, благодаря друзьям, неравнодушным гражданам и украинцам со всех уголков мира, собрала и передала на фронт средств для военных и гуманитарной помощи на сумму более 30 млн грн. С 24 февраля 2022 на деоккупированные передали 150 тонн гуманитарной помощи, а на передовую – десятки автомобилей.

"Мы реализовали масштабный проект Ukraine Exist в штаб-квартире ООН, обеспечили за это время десятки подразделений необходимой амуницией, электроникой и медициной. Все это благодаря сообществу друзей, которые стали частью нашего волонтерского движения, а также благодаря доверию людей", - сообщает Тарас Тополя. – С сегодняшнего дня наши волонтерские инициативы, вся наша многолетняя деятельность трансформируется, и теперь будет происходить на одной единственной платформе БФ “Антитела”. Мы создали и назвали фонд "Антитела", ведь самое ценное, что у нас есть – наша репутация".

Благотворительный фонд имеет свой сайт , на котором каждый может выбрать направление волонтерства, к которому хотел бы приобщить. В частности, это "помощь ВСУ", "помощь детям (погибших военных 130-го батальона ТрО)" и "на аэроразработку украинских дронов и БПЛА".



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