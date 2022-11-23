Будут отвечать. Зеленский отреагировал на обстрелы в Вольнянске и Купянске
Российское государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Фейсбуке.
"Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы.
"Враг снова решил попытаться террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну", - написал президент.
- Ночью 23 ноября российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.
- Оккупанты нанесли удар по поликлинике и многоэтажке в г. Купянск, женщина и мужчина погибли, еще два человека получили ранения.
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