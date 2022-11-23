Будут отвечать. Зеленский отреагировал на обстрелы в Вольнянске и Купянске

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Фейсбуке.

"Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске. Погибли два человека, один человек госпитализирован. На местах работают все службы.

"Враг снова решил попытаться террором и убийствами достичь того, чего уже девятый месяц не может и не сможет достичь. А будет только отвечать за все зло, которое принесло в нашу страну", - написал президент.

Ночью 23 ноября российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.

Оккупанты нанесли удар по поликлинике и многоэтажке в г. Купянск, женщина и мужчина погибли, еще два человека получили ранения.