Об этом 4 февраля 2023 года проинформировал официальный ТГ-канал "Гвардии наступления".

"В ЦНАП всего поступило 3 086 обращений. Было подано 527 заявок", - отмечается в сообщении.

Из них 291 - в Нацполицию (бригада "Лют"), 122 - в Государственную пограничную службу (бригада "Стальная граница") и 114 - в бригады Национальной гвардии.

Консультации для желающих присоединиться проводятся и заявки от них принимаются либо на сайте storm.mvs.gov.ua, либо с помощью горячей линии 0-800-10-00-20.

Справка

МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ.

Проект называется "Гвардия наступления".

Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Бригады Национальной гвардии Украины:

- "Буревий".

- "Червона калина".

- "Кара-Даг".

- "Рубеж".

- "Спартан".

- "Азов".

Бригада Национальной полиции Украины:

- "Лють".

Бригада Государственной пограничной службы Украины:

- "Стальная граница".