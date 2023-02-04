Будут освобождать Крым и Донбасс. Центры админуслуг принимают заявки в "Гвардию наступления"
С началом набора в новые добровольческие штурмовые бригады, которые будут освобождать оккупированные территории, подано более полутысячи заявлений на прохождение службы
Об этом 4 февраля 2023 года проинформировал официальный ТГ-канал "Гвардии наступления".
"В ЦНАП всего поступило 3 086 обращений. Было подано 527 заявок", - отмечается в сообщении.
Из них 291 - в Нацполицию (бригада "Лют"), 122 - в Государственную пограничную службу (бригада "Стальная граница") и 114 - в бригады Национальной гвардии.
Консультации для желающих присоединиться проводятся и заявки от них принимаются либо на сайте storm.mvs.gov.ua, либо с помощью горячей линии 0-800-10-00-20.
Справка
МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ.
Проект называется "Гвардия наступления".
Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.
Бригады Национальной гвардии Украины:
- "Буревий".
- "Червона калина".
- "Кара-Даг".
- "Рубеж".
- "Спартан".
- "Азов".
Бригада Национальной полиции Украины:
- "Лють".
Бригада Государственной пограничной службы Украины:
- "Стальная граница".
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