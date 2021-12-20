Будут охранять порты в Черном море: в Одесской области разместят патрульные катера

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает УНИАН.



"Будущий дивизион патрульных катеров будет находиться в порту Южный. В прошлом году с помощью президента мы получили причальный фронт в 120 метров. Там будет локально размещаться этот дивизион, который обеспечит безопасность мореплавания в прибрежной морской зоне, охранно-оборонных портах в Черном море". Также это охрана и оборона того же острова Змеиный, защита коммуникаций", – пояснил он.



Также Неижпапа отметил, что США передали Украине катера "Айленд". В 2021 году три экипажа для них прошли подготовку в Балтиморе, США, а 6 декабря на судах торжественно подняли украинский флаг.



"Два катера полноценно вошли в состав Военно-морских сил", - заметил командующий ВМС.



Кроме того, он рассказал о развитии военно-морских баз и ряде других направлений, в частности ударных возможностей.



"Ракетный комплекс "Нептун" в следующем году получит первый дивизионный комплект и весной будет полностью готов и включен в состав ВМС Украины. Некоторая техника закуплена, первая так называемая батарея уже готова", - отметил Алексей Неижпапа.



Также командующий ВМС добавил, что в Турции уже более чем на 70% готов корвет для ВМС ВСУ.



"Сейчас в Турции уже готово более 70% корабля. То есть в следующем году корпус будет подготовлен к спуску на воду. До конца 2022 года этот наш корвет придет на достройку в Украину как готовая единица, в течение 2023 года его оборудуют соответствующей техникой и он будет готов к государственным испытаниям. А в 2024 году его включат в состав ВМС", - сообщил он.



Кроме того, Неижпапа отметил важность противоминной деятельности для ВМС и контроля подводного пространства, поскольку берега Черного и Азовского морей, подконтрольные Украине, имеют небольшие глубины, в связи с этим растет вероятность использования врагом мин.



"Поэтому приобретение в Великобритании двух первых противоминных кораблей (они из очень современной серии, что позволит им быть самыми современными в Черном море) способствует приобретению противоминных возможностей", - заявил командующий ВМС ВСУ.

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