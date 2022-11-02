Об этом сообщается на странице украинской анимации "Mavka" в Facebook.



Мавка, Жабокиц Квусь, Русалки, Мохуши и другие жители магического Леса объединились с героями культового британского мультсериала "Hey Duggee" от BBC Studios для создания специального видео.

В новой серии любимого британского мультсериала "Hey Duggee" Белочки и Колибри вместе с героями украинского полнометражного фильма "Мавка. Лесная песня" узнают, как здороваться и задавать вопросы во время знакомства на украинском и английском языках.

"Этот эпизод - дружеский жест гостеприимства британцев, таким образом они хотят уделить внимание украинским детям, оказавшимся в Соединенном Королевстве из-за войны", - отметили украинские аниматоры.

Ролик совместными усилиями создали Studio AKA, BBC Studios и студия Animagrad.

"Это сотрудничество очень важно для нас, и мы рады, гордимся и благодарны за поддержку наших международных коллег и за такую возможность помочь детям, приезжающим в Великобританию из Украины, чувствовать себя комфортно в новой стране, выучить новые фразы, и заводить друзей вопреки языковые барьеры", - добавили создатели "Мавки".

Анимация "Мавка. Лесная песня" создана по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и на образах из славянской мифологии. Анимационный фильм будет понятен самой широкой аудитории по всему миру, но в то же время он содержит очарование украинской аутентики, что принесет зрителям кое-что новое и до сих пор нераскрытое в мировой анимации, обещают создатели мультфильма.

"Мавка. Лесная песня" выйдет в украинский прокат в декабре 2022 года. Права на показ мультика приобрели уже более 20 стран.