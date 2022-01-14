"Будут оборонять" побережье от атак врага: РФ начала в оккупированном Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов

Об этом сообщает Минобороны РФ.



"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", - говорится в сообщении. .



Боевые расчеты БПКРК проведут комплексные тактико-специальные учения по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей.



"Основной целью комплексных учений является отработка действий военных соединений по обороне побережья от атак условного противника", - заявили в Минобороны РФ.



В общей сложности в учениях примут участие около 50 единиц военной и специальной техники.

Напомним, ранее РФ объявила внезапную проверку боеготовности армии.

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