"Будут новые заместители": Резников анонсировал кадровое и структурное обновление Минобороны
Министерство обороны Украины в ближайшее время ожидает "кадровое и структурное обновление"
Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на своей facebook-странице.
"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал", – написал он.
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21 января издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов обнародовало информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. В Минобороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
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Однако на заседании 24 января Кабмин постановил уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
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25 января сообщали, что уволен с должности и директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, которого связывают со скандалом по продуктам для ВСУ. 1 февраля СБУ сообщила уже экс-директору о подозрении: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты.
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1 февраля работники ГБР сообщили экс-заместителю министра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
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Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
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Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.
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