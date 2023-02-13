Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на своей facebook-странице.

"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал", – написал он.

21 января издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов обнародовало информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. В Минобороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.

Однако на заседании 24 января Кабмин постановил уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

25 января сообщали, что уволен с должности и директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, которого связывают со скандалом по продуктам для ВСУ. 1 февраля СБУ сообщила уже экс-директору о подозрении: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты.

1 февраля работники ГБР сообщили экс-заместителю министра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.