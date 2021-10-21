"Будут новые элементы": Маркарова заявила об усилении оборонного сотрудничества Украины и США

Об этом Маркарова сказала в интервью Укринформу.



"Мы, во-первых, ускоряем и максимально развиваем те направления сотрудничества, которые уже запланированы - начиная от катеров (которые США передают в Украине, - ред.), подготовки и тренингов экипажей. Но будут также новые элементы сотрудничества, которые мы обсуждаем сейчас, и они найдут отражение как в бюджетах последующих лет, так и в отдельных документах, которые будут подписываться в дальнейшем", - сказала Маркарова.



Дипломат также подчеркнула важность визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев.



"Этот визит был очень важным и мы рады, что он состоялся так скоро после подписания между нашими странами Рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства во время пребывания нашего президента в США", - сказала Маркарова.



Посол отметила, что подписание Рамочного соглашения закладывает основы для сотрудничества по всем ключевым направлениям, в частности по развитию военно-морских возможностей Украины и безопасности в Черноморском регионе.



"Это важно для нас, важно для США как нашего стратегического партнера, и вообще этот вопрос является чрезвычайно важным для всего нашего региона", - сказала Маркарова.

Напомним, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.