Будут необходимые шаги: Зеленский провел совещание по избежанию санкций Россией
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 4 июня, провел специальное совещание по поводу того, как России удается избегать санкций. Будут задействованы необходимые действия
Об этом 4 июня заявил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает", - сообщил Зеленский.
Зеленский утверждает, что государство-террорист продолжает успешно использовать мировые технологии путем использования сети поставщиков и способно обходить международные санкционные режимы.
"Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления - вместе с партнерами, - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии свободной продукции свободного мира. Необходимые шаги - будут", - заявил лидер.
- Напомним, что 26 мая правительство Японии объявило новый пакет санкций против России, в который вошли 17 физических и 78 юридических лиц из РФ и 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации территорий.
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