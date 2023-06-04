Будут необходимые шаги: Зеленский провел совещание по избежанию санкций Россией

Об этом 4 июня заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает", - сообщил Зеленский.

Зеленский утверждает, что государство-террорист продолжает успешно использовать мировые технологии путем использования сети поставщиков и способно обходить международные санкционные режимы.

"Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления - вместе с партнерами, - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии свободной продукции свободного мира. Необходимые шаги - будут", - заявил лидер.