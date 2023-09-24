"Будут наказаны в любой точке земного шара": Буданов прокомментировал информацию о возможных атаках Украины по базам ЧВК Вагнера в Судане

Об этом он сказал украинской службе "Голоса Америки".

Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений в СМИ о причастности Украины к атаке и подчеркнул, что каждый должен самостоятельно находить ответы.

Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Что касается подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам”, – говорит Буданов.

Глава украинской разведки также подчеркнул, что Украина будет бороться с врагами "в любой точке земного шара".

“Ситуация, которая произошла в Судане, думаю, всем прекрасно известна. В конце весны там произошел очередной мятеж, полностью поддерживаемый российской стороной. Подразделения ЧВК "Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что я могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара», – пояснил он.