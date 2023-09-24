"Будут наказаны в любой точке земного шара": Буданов прокомментировал информацию о возможных атаках Украины по базам ЧВК Вагнера в Судане
Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя информацию о возможных атаках по базам ЧВК Вагнера в Судане, заявил, что Украина "будет действовать против врагов в любой точке земного шара"
Об этом он сказал украинской службе "Голоса Америки".
Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений в СМИ о причастности Украины к атаке и подчеркнул, что каждый должен самостоятельно находить ответы.
Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Что касается подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам”, – говорит Буданов.
Глава украинской разведки также подчеркнул, что Украина будет бороться с врагами "в любой точке земного шара".
“Ситуация, которая произошла в Судане, думаю, всем прекрасно известна. В конце весны там произошел очередной мятеж, полностью поддерживаемый российской стороной. Подразделения ЧВК "Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что я могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара», – пояснил он.
- 20 сентября появилась информация , что украинские спецслужбы, вероятно, атаковали группировку "Силы быстрого реагирования" в Судане, поддерживаемую ЧВК Вагнера. В украинской разведке заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию от CNN.
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