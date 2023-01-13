Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбук.

14 января в течение дня температура воздуха будет составлять 0+3 градуса, на западе Украины и в Крыму +3+8 градусов, на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина – от 2 мороза до 1 тепла.

Ветер юго-западный, на востоке – восточный, умеренный.

Осадки завтра – разве что дождь на западе, в Карпатах с мокрым снегом. Есть малая вероятность днем и вечером снега в восточных областях, но ничего серьезного.

Однако все же в большинстве областей Украины – без осадков.

В Киеве 14 января без дождя без снега. Вечером сегодня на Маланки 0,-2 градуса, ночью до -1-4 градусов, завтра днем в столице около нуля.

В дальнейшем – потепление с пиком до +7+10 градусов 18-19 января.

Что касается "крещенских" морозов, то их не будет, а будет температура воздуха в Украине 18-19 января +7+11, на крайнем юге до +15 градусов.

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