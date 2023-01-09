"Будут хорошие новости": Зеленский обсудил усиление оборонной поддержки с руководителями четырех стран
Владимир Зеленский рассказал, что Украина интегрирует в оборону новые средства и технику, полученные от партнеров, и делает все возможное, чтобы между договоренностью о поддержке и её применением на поле боя проходило как можно меньше времени.
Об этом он сообщил в вечерней сводке за 9 января.
"Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, получаемые от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", - рассказал президент.
Он также поделился деталями "дипломатического марафона" - в этот день Зеленский пообщался с премьер-министром Чехии, президенткой Словении, премьер-министром Португалии и премьер-министром Северной Македонии.
"Со всеми я говорил об увеличении оборонной поддержки нашего государства, о необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и о реализации всех элементов нашей формулы мира - от восстановления территориальной целостности Украины до наказания террористов за совершенное", - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что следует ожидать хороших новостей.
"Очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, в преддверии нового "Рамштайна", и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов", - комментирует глава государства.
- Владимир Зеленский провел первый разговор с недавно избранной президенткой Словении Наташей Пирц Мусар.
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