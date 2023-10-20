"Будут хорошей целью для украинской системы поражения": Згурец о переброске истребителей МиГ-31К на крымские аэродромы

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Я видел спутниковые снимки, которые говорят о перекидывании МИГов на крымские аэродромы, не знаю, какая давность этих снимков, но я думаю, что Россия достаточно сильно рискует, когда передислоцирует МИГ-31 в Крым. Я думаю, что это будет хорошей целью и добычей для наших систем поражения - от беспилотных комплексов и до управляемых крылатых ракет", - отметил он.

Згурец добавил, что считает, что это системная ошибка РФ и этой возможностью нужно оперативно воспользоваться и существенно снизить количество носителей ракет "Кинжал".

"И даже если они будут выполнять регулярное патрулирование над акваторией Черного моря - то это так же не выглядит рациональным, потому что количество этих самолетов ограничено и ограничен их ресурс, если их гонять постоянно на дежурство - то это реально повлияет на снижение потенциала и возможностей этих самолетов", – сказал аналитик.

Кроме этого, он отметил, что это краткосрочный пропагандистский шаг со стороны РФ, чтобы, прежде всего, еще раз надавить на Запад появлением таких новых угроз.

"С точки зрения военной стратегии, я думаю, что они достаточно скоро откатят их из Крыма и не будут осуществлять патрулирование в акватории Черного моря, потому что это не выглядит абсолютно рациональным", - считает Згурец.