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Будут голосовать завезенные россияне за никогда не проживавших в Украине кандидатов: Правозащитник о псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях

2 сентября, 2023 суббота
15:39
Война с Россией

Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, отметил, что в псевдовыборах будут участвовать примерно 62% кандидатов, граждан РФ, которые до этого времени не проживали на временно оккупированных территориях Украины. А в списках избирателей заявлено около 50% людей, тоже никогда не проживавших на этих территориях.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"К нам попали списки кандидатов, которые будут участвовать в псевдовыборах на временно оккупированных территориях Украины. В тех списках будет примерно 62% граждан Российской Федерации, никогда до этого времени не проживавших на территории Украины. А когда мы начали мониторить списки избирателей, то увидели, что там где-то 50% людей, тоже никогда не проживавших на временно оккупированных территориях Украины", - рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности.

Павел Лисянский объяснил, что в списках избирателей - военные, завезенные россияне, мигранты из Средней Азии, которым выдавали российские паспорта.

"Если резюмировать, то я вам скажу, что в этих псевдовыборах будут голосовать завезенные россияне, никогда не проживавшие на временно оккупированных территориях Украины, за кандидатов, тоже граждан РФ, также никогда не проживавших на этих территориях Украины", - подчеркнул правоохранитель.

Лисянский добавил, что на тех территориях есть процент коллаборантов из Украины, то есть украинцев, поддерживавших одно время "Партию регионов", Коммунистическую партию Украины, ОПЗЖ. Но у большинства местные жители эти выборы не поддерживают.

Что известно о псевдовыборах на ВОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы Обороны распространили над временно оккупированными территориями открытки с призывом игнорировать псевдовыборы оккупантов, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.




 

Украина
вибори
оккупированные территории
окупанти
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