Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я хотел бы отметить, что завтра кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны. Нужно просто дождаться завтра, и вы все будете проинформированы", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что если завтра Кремль примет решение по "аннексии" оккупированных территорий, то ответ Украины будет мгновенным.

29 сентября стало известно, что Зеленский созывает срочное заседание СНБО.

Российская власть и ее гауляйтеры объявили , что планируют 30 сентября в 15:00 подписать "соглашения" о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ

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