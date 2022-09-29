Будут фундаментальные решения. Данилов детализировал заседание СНБО, которое Зеленский созывает 30 сентября
На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое президент созывает на 30 сентября, будут приняты фундаментальные решения для Украины
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Я хотел бы отметить, что завтра кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны. Нужно просто дождаться завтра, и вы все будете проинформированы", – сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что если завтра Кремль примет решение по "аннексии" оккупированных территорий, то ответ Украины будет мгновенным.
- 29 сентября стало известно, что Зеленский созывает срочное заседание СНБО.
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