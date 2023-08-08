Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Легендарный военный летчик, командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко полковник Евгений Булацик сказал, что россияне хотят уничтожить нашу авиацию и ПВО. До войны у нас было меньше самолетов, чем сейчас, несмотря на то, что россияне уничтожили определенное количество самолетов, Враг не впервые атаковал военный аэродром Староконстантинов, которые хотят уничтожить носители, которые удалось адаптировать под ракеты Storm Shadow, SCALP. для России, если немецкое правительство согласует и предоставит Украине это вооружение", - подчеркнул Игнат.

По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ, Украине нужно уничтожать вражеские тыловые редуты, чтобы обескровить врага.

"Очевидно, что нам нужно это оружие. Нам нужно уничтожать вражеские тыловые редуты, чтобы враг был обескровлен. Ракеты Taurus позволят нам это делать. Поэтому они бьют по Староконстантинову. Надо поблагодарить людей, которые хранят эту технику", - подчеркнул Игнат.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал , что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

В немецком Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 км.



